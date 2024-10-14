اخبار الرياضه

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري للسيدات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تستعد سيدات الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، لمواجهة سيدات زد، في الجولة الثانية من للسيدات 2024-2025.

وتستضيف سيدات زد الزمالك، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وخسرت سيدات الزمالك المباراة الأولى في الدوري من الأهلي بنتيجة 2-1، فيما فازت سيدات زد على المصري البورسعيدي، بهدفين نظيفين.

وانطلقت الجولة الثانية يوم الخميس الماضي واستأنفت يوم الجمعة، وجاءت نتائجها كالآتي:

البنك الأهلي 9-0 الاتحاد السكندري

مسار 7-0 اتحاد بسيون

بالم هيلز 1-2 المعادي واليخت

الطيران 1-5 مودرن سبورت

الأهلي 1-0 وادي دجلة

اقرأ أيضًا:

"طرد ومشاركة للأصغر".. 4 أشقاء في مباراة الأهلي ووادي دجلة.. ما قصتهن؟ (صور)

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا