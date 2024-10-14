موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تستعد سيدات الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، لمواجهة سيدات زد، في الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات 2024-2025.

وتستضيف سيدات زد الزمالك، في الرابعة عصر اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وخسرت سيدات الزمالك المباراة الأولى في الدوري من الأهلي بنتيجة 2-1، فيما فازت سيدات زد على المصري البورسعيدي، بهدفين نظيفين.

وانطلقت الجولة الثانية يوم الخميس الماضي واستأنفت يوم الجمعة، وجاءت نتائجها كالآتي:

البنك الأهلي 9-0 الاتحاد السكندري

مسار 7-0 اتحاد بسيون

بالم هيلز 1-2 المعادي واليخت

الطيران 1-5 مودرن سبورت

الأهلي 1-0 وادي دجلة

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