دوري الأمم الأوروبية: إنكلترا تستعيد نغمة الفوز على حساب فنلندا

الرياص - اسماء السيد - هلسنكي : استعادت انكلترا نغمة الفوز بتغلبها على مضيفتها فنلندا 3 1 الأحد في هلسنكي ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الامم الاوروبية في كرة القدم.

وسجل جاك غريليش (18) وترنت الكسندر ارنولد (73) وديكلان رايس (83)اهداف انكلترا، وارتو هوسكونن هدف فنلندا (87).

ورفعت انكلترا رصيدها الى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني بفارق المواجهة المباشرة عن اليونان المتصدرة التي تلتقي لاحقا مع ايرلندا في اثينا.

وعاد الى تشكيلة منتخب إنكلترا قائده وهدافه هاري كاين الذي غاب عن المباراة التي خسرها "الأسود الثلاثة" الخميس ضد اليونان 1 2 على ملعب "ويمبلي" بداعي اصابة طفيفة تعرض لها خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ ضد اينتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني الاسبوع الماضي.

وعموما، أجرى مدرب انكلترا الموقت لي كارسلي ستة تغييرات على التشكيلة الاساسية التي واجهت اليونان وابرزها مشاركة جناح مانشستر سيتي غريليش في حين حل حارس مرمى كريستال بالاس بدلا من جوردان بيكفورد.

خاض المنتخبان اللقاء على وقع الخسارة في الجولة الماضية، فنلندا على أرضها أمام ايرلندا 1 2 وإنكلترا امام اليونان بالنتيجة ذاتها.

بدأت المباراة بسيطرة إنكليزية شبه مطلقة في ربع الساعة الاول (86 في المئة مقابل 14 لفنلندا)، لكن لاعبي "الاسود الثلاثة" وجدوا صعوبة في اختراق دفاع فنلندا المنظم.

وسرعان ما أثمرت السيطرة عن هدف أول لإنكلترا عندما مرر أنجل غوميس كرة متقنة باتجاه غريليش ليتابعها الاخير بكرة لولبية داخل شباك الحارس لوكاس هراديتسكي (18).

والهدف هو الرابع الدولي لغريليش.

وفي اول محاولة جادة لفنلندا سدد توبي كيسكينن كرة قوية التقطها هندرسون بسهولة (33).

تخلى المنتخب الفنلندي عن حذره في الشوط الثاني واهدر له فريدريك ينسن فرصة ذهبية عندما وصلته الكرة والمرمى مشرع امامه لكنه سدد عاليا (57).

وضاعف المنتخب الانكليزي نتيجة المباراة عندما احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة انبرى لها بنجاح مدافع ليفربول ترنت الكسندر ارنولد من فوق حائط الصد لتتابع الكرة طريقها داخل الشباك (73).

وحسم منتخب "الاسود الثلاثة" النتيجة نهائيا في صالحه عندما أضاف ديكلان رايس الثالث إثر تمريرة من البديل أولي واتكينز الذي حل بدلا من كاين منتصف الشوط الثاني (83).

رد المنتخب الفنلندي بهدف شرفي عبر أرتو هوسكونن قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية.

وبذلك، جدد الإنكليز التفوق على فنلندا التي خسرت ذهابا بهدفين نظيفين سجلهما كاين في أيلول/سبتمبر على ملعب "ويمبلي".

وسئل مدرب انكلترا كارسلي عما اذا كان يرغب بالاستمرار على رأس الجهاز الفني بصورة رسمية، فأجاب "بصراحة، لم أفكر كثيرا في الأمر. ما زلت أكرر بأن مهمتي هي على مدى ست مباريات وأنا سعيد بذلك".

واضاف "هذا منصب مميز وأنا أستمتع حقا بالأمر، لكنني لم أستمتع باليومين الأخيرين. لست معتادا على الخسارة في منتخب إنكلترا، ولا أتقبل الخسارة جيدا" في اشارة الى السقوط امام اليونان.

وختم "أوضح لي المسؤولون في الاتحاد ما هم يحتاجون مني. هذه الوظيفة تستحق مدربا من الطراز العالمي فاز بالألقاب وانا ما زلت في الطريق إلى ذلك".