اَرني سلوت يوجه رسالة لـ فان دايك

ياسر رشاد - القاهرة - وجه اَرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، رسالة لقلب دفاع الريدز فيرجيل فان دايك، وذلك بعد الأداء الذي أظهره قبل فترة التوقف الدولي.

وتحدث سلوت في تصريحات نقلتها "أمازون برايم"، عن فان دايك، حيث قال: "لابد أن يكون فيرجيل فان دايك موجودًا في التشكيلة المثالية بالنسبة لي، لقد كان له تأثير كبير على هذا النادي، أعتقد أنه عندما جاء هو وأليسون، كانت هذه هي الخطوة الأخيرة التي كان الفريق بحاجة إلى اتخاذها".

وتابع: "فان دايك قلب دفاع مثير للإعجاب، مهيمن في الكرات العالية، لديه كل الصفات التي يجب أن يتمتع بها قلب الدفاع".

وعن أفضل لاعب خط وسط، قال: "إذا سألتني هذا قبل عام، فربما كنت سأقول أندريس إنييستا (في خط الوسط)... لكنني أعتقد الآن أنني سأختار ستيفن جيرارد، في حين أن إنييستا وزين الدين زيدان يستحقان التواجد في التشكيلة، فقد لعبا مع زملاء رائعين".

وأكمل: "جيرارد أيضًا يستحق ذلك، لكنني لا أعتقد أنه لعب بنفس مستوى اللاعبين الذين لعب معهما... لكنه كان لا يزال مميزًا".