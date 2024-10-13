دورة ووهان: سابالينكا تتخطى تشينوين بصعوبة وتحرز اللقب للمرة الثالثة

الرياص - اسماء السيد - ووهان (الصين) : عانت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثانية عالميا الأمرَين قبل أن تهزم الصينية جنغ تشينوين السابعة 6 3 و5 7 و6 3 وتحرز لقب دورة ووهان الصينية للالف نقطة في كرة المضرب للمرة الثالثة الأحد.

وجاءت المواجهة حامية الوطيس بين اللاعبتين ونجحت البيلاروسية في نهاية المطاف في خطف الفوز بعد لقاء ماراثوني دام ساعتين و40 دقيقة.

وباتت البيلاروسية أول لاعبة تحرز اللقب ثلاث مرات بعد أن تُوّجت سابقا في العامين 2018 و2019.

وحافظت سابالينكا على سجلها الخالي من أي هزيمة في ووهان (17 0).

وأحرزت سابالينكا لقبها الرابع من أصل سبع مواجهات نهائية خاضتها هذا الموسم، بعد أن تُوّجت بلقبين كبيرين ولقب دورة سينسيناتي الأميركية للالف.

وعزّزت سابالينكا من حظوظها لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي على حساب البولندية إيغا شفيونتيك، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع بينهما في بطولة "دبليو تي ايه" الختامية المقررة في الرياض الشهر المقبل.

ودخلت جنغ الى مواجهة الأحد ولم يسبق لها ان فازت بأي مجموعة في المواجهات الثلاث السابقة التي جمعتهما وكانت جميعها في بطولات كبرى وخلال الأشهر الـ 13 الأخيرة.

وأمام حشد جماهيري كبير بلغ 13 ألفا، كان من المرتقب أن تكون المواجهة أصعب على سابالينكا، خصوصا أنّ جنغ لعبت امام جمهورها.

واستهلت البيلاروسية اللقاء بكسر إرسال منافستها لتتقدم 4 2 مستفيدة من خطأ مزدوج لجنغ.

وحسمت البيلاروسية المجموعة الأولى بعد 38 دقيقة من خلال إرسال ساحق.

وبدا أنّ سابالينكا في طريقها لتحقيق الفوز بسهولة عندما كسرت إرسال الصينية في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، بيد أنّ جنغ لم تكن قد قالت كلمتها بعد.

ردّت المصنّفة السابعة عالميا بقوة ونجحت في كسر إرسال سابالينكا للمرة الاولى على الإطلاق.

واحتدمت المواجهة بعد أن انتزعت صاحبة الأرض التقدم 5 3 في المجموعة الثانية، لكنّ سابالينكا صارعت مرة أخرى للعودة وعادلت النتيجة 5 5.

وكانت الشوط الثاني عشر مهما للغاية وتمكنت جنغ من تحقيق رغبة الجمهور الغفير بانتزاعها المجموعة 7 5.

وضربت سابالينكا بقوة في المجموعة الثالثة والفاصلة كاسرة إرسال منافستها لتتقدم 3 0.