حقيقة تواصل بيراميدز مع اتحاد الكرة لسحب لقب الدوري من الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإعلامي خالد الغندور على حقيقة شكوى نادي بيراميدز إلى اتحاد الكرة، بشأن سحب لقب الدوري المصري من النادي الأهلي بسبب وسام أبو علي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"تواصلنا مع بيراميدز لمعرفة حقيقة استفسارهم بشأن معرفة تزوير قيد وسام أبو على فى اتحاد الكرة وسحب لقب الدورى من الأهلى نظراً لعدم صحة قيد اللاعب والتلاعب فى أوراقه".

وأضاف:"مسئولى النادى السماوى أكدوا أنهم لم يتواصلوا مع الجبلاية بشأن هذا الأمر ولا صحة لما يثار فى هذا الموضوع".

الغندور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع عدي الدباغ

كشف الإعلامى خالد الغندور حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع الفلسطيني عدي الدباغ المحترف في الدوري البلجيكي مؤكداً أنها مجرد أحاديث وكلاء لاعبين.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"عدي الدباغ تواصل معه أحد وكلاء اللاعبين المصريين و اللاعب مرحب جدا بالانضمام للنادي الأهلي ويتمني ذلك".

أضاف:" الأهلي لم يتفاوض رسمياً مع عدي الدباغ وكل ما أثير كلام وكلاء لاعبين".