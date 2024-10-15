بعد نجاحه في برغم القانون: محمد القس يكشف عن موقف تعرَّض له بسب "أكرم"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - بعد النجاح الكبير الذي حققه الممثل السوري محمد القس بشخصية "أكرم" في مسلسل "برغم القانون"، الذي يُعرض حالياً، كشف القس عن أغرب موقف تعرض له كرد فعل على الشخصية.

محمد القس يتحدث عن ردود الأفعال على دوره في "برغم القانون"

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تحدث الفنان محمد القس في لقاء مع "عرب وود" وذلك على هامش تكريمه بجائزة التميز كـ"أفضل ممثل" عن دوره في، عن ردود الأفعال على شخصية "أكرم"، حيث قال: "أول امبارح في ست كبيرة في السن قابلتني عشان تطمن إن أكرم يبقى كويس مش شرير، وقالتلي قولي إن أكرم دا هيطلع طيب في آخر حلقة، فالحمد لله على نجاح العمل".

كما أوضح القس في تصريحات صحفية سابقة له أن الشخصية التي جسّدها ليست عادية، إذ إن "أكرم" انتحل شخصية "أحمد" للتخفي بعد ارتكاب جرائم سابقة، مما جعل الدور مليئاً بالتحديات النفسية والتمثيلية.

وعن ردود الفعل أوضح أن الجمهور قد كرهه بالفعل بسب الشخصية وهو ما يعتبره نجاحاً، وتعبيراً عن إتقانه للشخصية، موضحاً أن من أكثر التعليقات التي أضحكته، تعليق والدته حيث إنها لم تتوقع أن يقدم شخصية مليئة بهذا القدر من الشر.

من جهةٍ أخرى أوضحت الفنانة إيمان العاصي بطلة العمل مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، عن ردة فعلها على "أكرم – محمد القس" وأنها عبَّرت عن كرهها له في أول لقاء جمعهما، حيث قالت: "أول ما شوفته صباح الخير بينا، قولتله أنا بكرهك ومع مرور التصوير جالي وقالي عندك حق، إنتي صح".

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محمد القس يتألق في مسلسل "برغم القانون"

يتألق الفنانفي شخصية "أحمد أو أكرم"الذي يُعرض حالياً على قناة "ON" ومنصة "Watch it"، والعمل مكون من 30 حلقة.

تدور قصة المسلسل في إطار دراما اجتماعية حول "ليلى – إيمان العاصي" المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها من دون أيّ سبب، وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"؛ ليختفي "أحمد – محمد القس" زوجها من دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

مسلسل "برغم القانون" يُشارك في بطولته إلى جانب محمد القس وإيمان العاصي كلٌّ من: هاني عادل، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف نجلاءالحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

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