الخليج اليوم .. تسارع التضخم في السعودية إلى أعلى مستوى في 7 أشهر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تسارع معدل التضخم في السعودية خلال سبتمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي إلى 1.7% على أساس سنوي، من 1.6% تم تسجيلها في أغسطس الماضي.

وجاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الشهر الماضي إلى 9.3% من 8.9% مع ارتفاع إيجارات المساكن، بينما تباطأ الارتفاع في أسعار الأغذية إلى 0.8%.

ويعد معدل التضخم في سبتمبر هو الأعلى منذ فبراير الماضي عندما سجل 1.8%، وظلت إيجارات السكن هي المساهم الرئيسي في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ31 على التوالي بـ11.2%.

ويأتي ارتفاع أسعار الإيجارات مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يخلق طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

المصدر: الاقتصادية