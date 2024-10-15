تحويل مسلسل ياسمين صبري إلى 15 حلقة في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - تستعد الفنانة ياسمين صبري لاستكمال تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "الأميرة – ضل الحيطة" الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، وذلك خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير 3 أيام في أحداث العمل، وتوقفه لاستكمال التحضيرات والتعاقدات قبل العودة للتصوير مرة أخرى.

ياسمين صبري في رمضان بمسلسل 15 حلقة للمرة الثانية

علمت "الخليج 365" أن صناع مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة" قرروا تحويله إلى 15 حلقة بعدما كان في البداية عبارة عن 30 وذلك لأمور تسويقية، ليسجل المسلسل بذلك التجربة الثانية على التوالي للفنانة ياسمين صبري في دراما الـ15 حلقة، بعدما قدمت "رحيل" من 15 حلقة في موسم دراما رمضان 2024، والذي عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات كاملة.

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مسلسل "الأميرة - ظل الحيطة" مأخوذ عن قصة حقيقة، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سيد بشير، ويخرجه إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، ثراء جبيل، عابد عناني، وغفران محمد، ويُجرَى حالياً اختيار الفنان الذي يجسد دور البطولة أمام ياسمين صبري، وإبرام التعاقد معه قبل العودة لاستكمال التصوير مرة أخرى.

"رحيل" آخر أعمال ياسمين صبري

مسلسل "رحيل" هو آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، ودارت أحداثه في إطار من الإثارة والدراما حول رحيل (ياسمين صبري) التي انقلبت حياتها رأساً على عقب، وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام، وشبح الموت على يد أبناء القتيل.

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وفي سياقٍ متصل، تستعد ياسمين صبري لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية "الأرض السودا"، الذي كان يحمل اسماً مؤقتاً "المشروع" قبل تغييره، ويجمعها الفيلم بالفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث انطلق تصوير العمل منذ أيام، ومن المقرر أن تلتحق ياسمين بالتصوير خلال الفترة المقبلة، والفيلم يشارك في بطولته إياد نصار، أحمد غزي، مريم محمود الجندي.

يُذكر أن فيلم "أبو نسب" كان آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية، وشاركها في بطولته، كلٌّ من: محمد إمام، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، علاء مرسي، محمد رضوان، أحمد فهيم، حاتم صلاح، وضيوف الشرف: ماجد المصري، شيكو، شيرين رضا، أحمد سعد، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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