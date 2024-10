المغنية الأمريكية أوليفيا رودريغو تسقط على المسرح وتُطمئن جمهورها على حالتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - طمأنت المغنية الأمريكية أوليفيا رودريغو مُعجبيها ومُحبيها على حالتها الصحية، وأنها بخير بعد تعرضها للسقوط على المسرح خلال تقديمها لحفلٍ غنائي في ملبورن بأستراليا يوم أمس الإثنين.

تفاصيل سقوط أوليفيا على خشبة المسرح

تم تداول العديد من مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا للمغنية الأمريكيةوهي تسقط على خشبة مسرح Rod Laver Arena خلال حفلها الغنائي الرابع والأخير في المدينة الأسترالية؛ ملبورن، وعقب سقوطها خطت جانباً عبر المسرح واختفت عن الأنظار لفترة وجيزة.

وخلال مقاطع الفيديو ظهر صوت حضور الحفل وصراخهم مع سقوطها، وظهور يديها فقط وهي تستند على أحد جوانب المسرح، وبعد اختفائها قليلاً عادت للمسرح وهي تضحك وتقول: "يا إلهي، لقد كان ذلك ممتعاً، أنا بخير، في بعض الأحيان يكون هناك ثقب في المسرح لا بأس بذلك، حسناً، أين كنت؟" وتستكمل غناءها.

وشاركت أوليفيا جمهورها ومُتابعيها مقطع فيديو لسقوطها عبر حسابها بـ"تيك توك" وطمأنتهم عليها من خلال تعليقها على مقطع الفيديو قائلة: "أنا بخير".

قد ترغبين في معرفة أوليفيا رودريغو امرأة عام 2022

View this post on Instagram A post shared by Daily Mail (@dailymail)

الجولة الغنائية العالمية لأوليفيا رودريغو

يُذكر أن المغنية الأمريكيةتقوم خلال الفترة الحالية بجولة غنائية في أستراليا، والتي تأتي جزءاً من جولتها العالمية والتي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير، وعلى جانبٍ آخر كان قد تم اختيار ألبومها الغنائي الثاني كأفضل ألبوم من قبل النقاد لعام 2023، والذي ضم أغاني ناجحة مثل "Vampire، Get Him Back، Bad Idea Right".

كما كانت قد أحيت الفنانة أوليفيا أكبر حفل غنائي في مسيرتها المهنية والذي حضره أكثر من 50 ألف شخص في مدينة مانيلا الفلبينية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها المغنية ذات الأصول الفلبينية حفلاً غنائياً في الفلبين، وتبرعت بجميع أرباح الحفل لجمعية خيرية تقدم الرعاية الصحية للنساء والفتيات في البلاد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»