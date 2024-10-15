السعودية تدعم الأونروا بمبلغ 2 مليون دولار

القاهرة - كتب محمد نسيم - قدّمت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، 14 أكتوبر 2024، تبرع للأونروا لدعم لاجئي فلسطين، بمبلغ 2 مليون دولار.

وسلّم سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، شيكا بالتبرع إلى المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في سفارة المملكة العربية السعودية في عمان.

وأكد السفير السديري أن هذا التبرع يهدف إلى تعزيز قدرة الأونروا على الاستجابة لاحتياجات التنمية البشرية والاحتياجات الإنسانية للاجئي فلسطين في المنطقة.

بدوره شكر لازاريني المملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للوكالة، مشيرا إلى أن دعم المملكة لم يقتصر على الصعيد المالي فحسب بل على الصعيد اللوجستي والخدماتي لقطاع الصحة.

وأشار لازاريني إلى أن الوكالة تتعرض لهجوم غير مسبوق من قبل السلطات الاسرائيلية ليس على الصعيد العملياتي فحسب، بل وعلى المستويات السياسية، مؤكدًا ان الأونروا ستواصل العمل رغم الأخطار التي تواجهها على الأرض استنادًا لتكليفها الأممي.

المصدر : وكالة وفا