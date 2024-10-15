طرح البرومو التشويقي لفيلم رفعت عيني للسما تمهيداً لطرحه في دور السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - "رفعت عيني للسما" من الأعمال السينمائية المنتظر عرضُها في دور السينما يوم 6 نوفمبر من الشهر المقبل، والعمل من إخراج أيمن الأمير وندى رياض، والتي قامت بتأليف قصته أيضاً، وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود، هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، ليديا هارون، يوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز.

كيف كانت أجواء برومو فيلم رفعت عيني للسما

حرص القائمون على الفيلم الترويج له من خلال طرح البرومو التشويقي له، والذي ظهر من خلاله عدد من قرية البرشا بـ صعيد مصر وبالتحديد من محافظة المنيا وهن يطاردن أحلامهن، حيث ترغب ماجدة في دراسة المسرح بالقاهرة، وتطمح هايدي في رقص الباليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنيةً مشهورةً، وسط اعتراضات من قبل الأشخاص المحيطين بهن.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللواتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي. تملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما يحلمن بأن يصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. يعطي الفيلم صوتاً مسموعاً لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله.

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رفعت عيني للسينما يواصل مشاركته في المهرجانات الفنية

يأتي ذلك بعد إعلان مشاركة الفيلم بالمسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر لـ1 نوفمبر 2024. ومؤخراً أُعلن مشاركة الفيلم في مهرجان شيكاغو في دورته الـ60، الذي يُعد من أقدم وأكبر المهرجانات في أمريكا وتُقام فعالياته في شهر أكتوبر الحالي.

كما حصل فيلم (رفعت عيني للسما) على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسها. ويُذكر أنه قد ترشح للجائزة 22 فيلماً تسجيلياً عُرضت في كافة أقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار كأوليفر ستون ورون هوارد وكلير سيمون.

وكان الفيلم قد حاز على استقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة اسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية، حيث كتبت عن الفيلم كبريات الصحف العالمية.

هذا بالإضافه إلى مشاركة الفيلم في جولة عالمية بعدد من المهرجانات منذ عرضه في مهرجان كان، منها Biarritz Film Festival و États généraux du film documentaire في فرنسا، DokuFest في كوسوفو، AfrikaFilmFestival في ألمانيا، DER NEUE HEIMATFILMinaus في النمسا.

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