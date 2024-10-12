شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطير إلى موريتانيا غدًا على متن طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

تسافر بعثة منتخب مصر غدا الأحد، في الرابعة عصراً، إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الموريتانى المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025. وتستغرق رحلة منتخب مصر إلى موريتانيا من 7 لـ 8 ساعات.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة تم الاتفاق خلال الجلسة على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل في التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.

علي صعيد متصل ، كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن اصابة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب عبارة عن كدمة بالعضلة الأمامية.

أضاف أبو العلا أن اللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الامم الافريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب .