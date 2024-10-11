شقيقة تعمل في الموضة وزوجة تدير مؤسسة خيرية.. أبرز المعلومات عن عائلة محمد صلاح بالصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يحظى النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بشعبية كبير في مختلف دول العالم وليس داخل مصر فقط، حيث نجح صلاح، في أن يحجز مكانة كبيرة ضمن صفوة نجوم كرة القدم العالمية.

والجماهيرية الكبيرة، التي يحظى بها النجم المصري، جعلة أخباره محط أنظار واهتمام الكثير من الجماهير ومحبي كرة القدم في العالم، بما في ذلك أخباره الشخصية والعائلية.

ودائماً ما تحظى أسرة محمد صلاح باهتمام كبيرة، وبمتابعة جماهيرية دائمة، سواء من من خلال ظهور زوجته بشكل دائم معه في المباريات والمناسبات المختلفة، أو من خلال ظهور بعض من أفراد عائلته عبر القنوات التليفزيونية المختلفة.

وخرج محمد صلاح من أسرة متوسطة، حيث أن والده كان يعمل في أحد الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى العمل في زراعة الياسمين وبيعه، بجانب وظيفته.

وشهدت الفترة الماضية، قيام والد نجم ليفربول الإنجليزي، بالمساهمة رفقة مجموعة المستثمرين، بشراء نادى عثماثون "مقاولون طنطا"، وهو أول نادٍ لعب معه النجم المصري.

وأكثر أفراد أسرة محمد صلاح ظهوراً، هى شقيقته رباب، خاصة في ظل عملها في مجال الأزياء والموضة.

ورباب صلاح متزوجة وأم لطفلتين، ويصل حسابهخغا على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، إلى 364 ألف متابع.

وعلى الجانب الأخر، فإن زوجة محمد صلاح ماجي صادق، تعد من أكثر الوجوه المألوفة لدى كل جماهير ومحبي النجم المصري، خاصة وأنها ظهرت معه في الكثير من المناسبات المختلفة.

وتبلغ ماجي صادق من العمر 29 عاماً، فهي من مواليد أكتوبر عام 1995، تزوجت من نجم المنتخب الوطني وليفربول في عام 2019.

وتدير ماجي صادق زوجة محمد صلاح، مؤسسته الخيرية، التي قام بإنشائها في قرية ندجريج بالغربية.

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