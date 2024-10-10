ياسر إدريس يتقدم بأوراق ترشحه على منصب رئاسة الاتحاد المصري للسباحة

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القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة بأوراق ترشحه اليوم الأربعاء على نفس المنصب لدورة جديدة في الجمعية العمومية التي تقام يوم 15 نوفمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديدة للدورة الانتخابية 2024 – 2028.

وتضم قائمة المهندس ياسر إدريس رئيسا، ميدو رزق يشغل حاليا منصب نائب رئيس نادي هليوبوليس، وأحمد هارون التوني نائب رئيس الاتحاد المصري للسباحة الحالي وكان عضو مجلس إدارة نادي هليوبوليس السابق، لمنصب نائب رئيس اتحاد السباحة، وأمير عبدالجواد النائب الحالي لاتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة نادي المعادي، لمنصب سكرتير عام الاتحاد، والدكتور هشام العامري أمين الصندوق الحالي لاتحاد السباحة وكان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لمنصب أمين الصندوق لمرة جديدة.

وفي العضوية كل من الدكتورة الشيماء الدمرداش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة الحالي، وعضو مجلس إدارة نادي الزهور سابقا، ويحيى ضو، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة الحالي، ومحمد حسن، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة الحالي، ومحمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة الحالي، الأستاذ إسلام صميدة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة الحالي، المهندس أحمد ڤيتوري، رئيس منطقة الإسكندرية للسباحة، ونادر عبده رئاسة اللجنة الفنية لكرة الماء.

وكان الاتحاد المصري للسباحة أعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 – 2028 بداية من يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع.

وتقام الانتخابات في الاتحاد المصري للسباحة بنظام القائمة المغلقة حيث يقوم أعضاء القائمة بعمل توكيلات لرئيس القائمة كل شخص بمنصبه ويقوم رئيس القائمة بدوره بتسليم تلك التوكيلات عند تقدمه للترشح على منصب الرئيس كما يجب أن يتواجد 6 أعضاء احتياطيين ليكون الإجمالي 12 عضو بواقع نائبين وأمين صندوق وسكرتير و7 أعضاء و 6 أعضاء احتياطيين وفي حالة استبعاد أحد من الأعضاء الأساسيين يتم التصعد من قائمة الاحتياطي.

وتقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة في عدد من الاتحادات وهم: كرة القدم، السلاح، الفروسية، الجمباز، الخماسي الحديث والسباحة، الكاراتيه والووشو كونغ فو.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لهم الانتخاب.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

وتضم اللجنة الأولمبية المصرية 29 اتحاد أولمبي وهم: رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسي الحديث، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الدراجات، الملاكمة، التجديف، الشراع، الكانوي - الكاياك، القوس والسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضي، الترياثلون، الهوكي، الريشة الطائرة، الرجبي، الجولف، وأخيرا الإسكواش بعد انضمام اللعبة إلى دورة الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الأولمبية 2028 التي تقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.