شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة مصر وموريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

جاء هدف المنتخب الأول عن طريق محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين أبعدها دفاع موريتانيا بشكل خاطئ قابلها تريزيجيه بتسديدة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار قابلها محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.

وضم تشكيل منتخب مصر في مواجهة موريتانيا، محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي أحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، وفي الوسط مروان عطية وأحمد مصطفى زيزو وحمدي فتحي، وثلاثي الهجوم محمود تريزيجيه و محمد صلاح وعمر مرموش في الهجوم.