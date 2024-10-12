اردوغان: روسيا وسوريا وإيران يجب أن تتخذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية سوريا من الضربات الاسرائيلية

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا وسوريا وإيران يجب أن تتخذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية سلامة أراضي سوريا، وذلك ردا على سؤال عن الضربة التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة على دمشق.

وأكد أردوغان في حديث مع ممثلي وسائل إعلام تركية، "سندافع عن سلام عاجل ودائم في سوريا، إسرائيل تشكل تهديدا ملموسا للسلام الإقليمي والعالمي". ولفت الى انه "من الضروري أن تتخذ روسيا وإيران وسوريا إجراءات أكثر فاعلية ضد هذا الوضع الذي يشكل أكبر تهديد لسلامة أراضي سوريا".

واشار للصحفيين في طريق عودته من صربيا، الى إنه ربما يجري تعديلا وزاريا ويعين نوابا جددا لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه. وأردف أنه سيجري بعض التقييمات بشأن التغييرات المحتملة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.