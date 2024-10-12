شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 31.7 مليار جنيه في 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية نحو 31.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند مستوى 2.189 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 1.4%. نتائج البورصة المصرية وهبط مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 3.02%، مسجلاً 30762.32 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 1.18% ليصل إلى 7468.76 نقطة. مؤشرات البورصة المصرية وتراجع مؤشر (إيجى إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.32%، لينهي التعاملات عند مستوى 10642.21 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 361 مليار جنيه.

فيما بلغت كمية التداول نحو 4.9 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 625 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.