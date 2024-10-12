شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 761 كيلوجرامًا من المخدرات في 5 مناطق.. وضبط 16 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (395) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

كما أحبطت الدوريات في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وفي نفس السياق، قبضت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر بجازان على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (270) كيلوجرامًا من نبات القات.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. مكافحة المخدرات وفي منطقة الرياض، قبضت دوريات الأمن على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، لترويجه (3) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

من ناحية أخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهم مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

فيما ألقت المديرية القبض على مواطن بمحافظة جدة لترويجه (3) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(2,925) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. ترويج المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.