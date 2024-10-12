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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات في سوريا ويجري 27 جراحة للقلب بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.699 سلة غذائية و1.699 حقيبة صحية في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة بالجمهورية العربية السورية.
واستفاد منها 10.194 فردا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.
وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 27 عملية جراحية للقلب المفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج حول العالم.
واستفاد منها 10.194 فردا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.
27 عملية جراحيةاختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للبالغين في مدينة ميدان بجمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 1 وحتى 8 أكتوبر 2024م.
وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 27 عملية جراحية للقلب المفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج حول العالم.