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مركز الملك سلمان يوزع مساعدات في سوريا ويجري 27 جراحة للقلب بإندونيسيا

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واس - الرقة/ ميدان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.699 سلة غذائية و1.699 حقيبة صحية في مدينة تل أبيض بمحافظة الرقة بالجمهورية العربية السورية.
واستفاد منها 10.194 فردا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات في سوريا - واس
مركز الملك سلمان يوزع مساعدات في سوريا - واس

27 عملية جراحية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للبالغين في مدينة ميدان بجمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 1 وحتى 8 أكتوبر 2024م.
مركز الملك سلمان يجري 27 جراحة للقلب بإندونيسيا - واس

وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 27 عملية جراحية للقلب المفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام.
مركز الملك سلمان يجري 27 جراحة للقلب بإندونيسيا - واس

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج حول العالم.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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