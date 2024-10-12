نيوزويك: السفير الروسي يغادر أميركا ويحذر من كارثة حرب نووية عالمية

حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، الذي غادر منصبه بعد إنهاء مهامه في واشنطن، من تداعيات ما وصفه بـ”النقاش الخطير” الدائر في واشنطن حول إمكانية منح الأوكرانيين الضوء الأخضر لضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى.

وفي مقابلة حصرية أجرتها معه مجلة "نيوزويك" الأميركية، حذر أنتونوف من احتمال الانجرار لحرب نووية، وقال إنه “من الجدير بالذكر أنه حتى الجيش الأميركي بدأ يفكر في صراع نووي”. وشدد على أن المهمة الأكثر إلحاحا وموضوعية في هذه المرحلة هي منع العلاقات بين قوتين عظميين وعضوين دائمين في مجلس الأمن -روسيا وأميركا- من الانزلاق لصراع خارج عن السيطرة.

وذكر السفير الروسي، الذي أعلن الكرملين الخميس إعفاءه رسميا من منصبه بعد 7 سنوات من تمثيل بلده لدى واشنطن، إن ملف أوكرانيا “يجر السياسيين الأميركيين إلى هاوية يصعب عليهم الخروج منها”. وأكد أنه لا توجد أي مؤشرات على أن الحلفاء ينوون إعادة النظر في موقفهم والجلوس إلى طاولة المفاوضات، كما لا توجد مؤشرات بشأن وقف تدفق الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وأوضح أنتونوف أن السماح لكييف باستهداف العمق الروسي تجاهل للتحذيرات الواضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إن إعطاء الضوء الأخضر لشن تلك الهجمات يعني تورطا مباشرا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في الصراع الروسي-الأوكراني.

وذكر أنتونوف إن البنتاغون ذهب إلى حد “دراسة نتائج استخدام الأسلحة النووية في القطاع الزراعي في أوروبا الشرقية، بما في ذلك روسيا”، وتضمن ذلك “طرح سيناريو يحاكي حربا نووية عالمية تؤدي فقط -كما يعتقد الأميركيون- إلى تدمير الزراعة”. وأضاف أن عمليات المحاكاة تلك سبق أن أجريت خلال سنوات الحرب الباردة، وأن الأميركيين “يعتقدون خطأ أن مثل هذه الكارثة ستؤثر فقط على أوروبا وروسيا، وهذا قصر نظر كبير”.

وحذر الدبلوماسي الروسي من أن أميركا لن تستطيع منع تداعيات ذلك من الوصول إليها عبر المحيط، وأكد أن “كارثة نووية عالمية ستؤثر على الجميع”.