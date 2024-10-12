النشرة: سلسلة من الغارات على البقاع استهدفت بريتال النبي شيت تمنين التحتا وسرعين وغارة بين بلدتي ابلح والنبي ايلا

اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى ان الطيران المعادي استهدف منطقة البقاع بسلسلة من الغارات في بلدات بريتال النبي شيت، تمنين التحتا وسرعين.

ولفت مراسل "النشرة" في زحلة، الى ان وقوع غارة عنيفة بين بلدتي ابلح والنبي ايلا.