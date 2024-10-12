روبي تحتفل بعيد ميلادها على المسرح: “أنا عندي 27 سنة” وتفاعل كبير من الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة المصرية روبي يوم أمس الجمعة حفلًا غنائيًا ضخمًا حضره الآلاف من جمهورها في إحدى مناطق القاهرة الجديدة.

وفاجأ الجمهور روبي بالاحتفال بعيد ميلادها على المسرح، حيث أعربت عن شكرها للحضور على هذه اللفتة الجميلة، مازحة بالقول: “أنا عندي 27 سنة”.

روبي التقطت صورًا بجانب تورتة عيد الميلاد المكونة من ثلاث طوابق والمزينة بصورها، التي قدمها لها الجمهور.

وخلال الحفل، قدمت روبي مجموعة من أغنياتها الشهيرة القديمة والجديدة التي أشعلت بها أجواء المسرح، حيث رقص الجمهور وتفاعل معها حتى ساعات الصباح. كما شكرت جمهورها على هذا التفاعل الكبير، وردت على كلمات الإعجاب وطلبات الأغنيات التي وجهها لها الحضور خلال الحفل.