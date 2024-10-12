شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إيناس عبد الدايم والشرنوبي وبوشناق ومحمد محسن بمهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في أثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربى، ومنهم اسم الشاعر حسين السيد (مصر)، اسم الشاعر مأمون الشناوي، اسم المطرب والملحن أحمد الحجار، وفنانى الخط العربى الدكتور خليفة الشيمي ومحمد حسن أحمد، والدكتورة أنعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية، والدكتور محمد السيد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبد الله حلمى، الموسيقار ممدوح سيف، الموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي، الفنان محمد محسن، الموسيقار صلاح الشرنوبي، المطرب فؤاد زبادي، المطرب لطفى بوشناق، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتغيب عن حفل التكريم الكينج محمد منير وكذلك غاب زياد الرحباني.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطرب ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك، وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



الفنان لطفي بوشناق



الموسيقار فتحي سلامة



تكريم لطفي بوشناق



تكريمات المهرجان



حفل افتتاح المهرجان



حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية



خالد داغر وجاسمين طه



لطفي بوشناق



مهرجان الموسيقي العربية (1)



مهرجان الموسيقي العربية (3)



مهرجان الموسيقي العربية (4)