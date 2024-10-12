شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تصدر العدد الأول من مجلة الموسيقى العربية لدورة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت دار الأوبرا المصرية اليوم العدد الأول من مجلة مهرجان الموسيقى العربية، لتواكب أهم أخبار مهرجان الموسيقى العربية، وضم العدد الأول حوارا مطولا لوزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، عنوانه "مهمتنا بناء الإنسان المصرى وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية".

كما ضم العدد كلمة لرئيسة دار الأوبرا المصرية د. لمياء زايد عنوانه "مهرجان الموسيقي العربية يرسخ ريادة مصر الفنية والإبداعية في وطننا"، وأيضا ضمن العدد لقاء مع النجم مدحت صالح قال فيه التراث صمام الأمان لمستقبل الأغنية، أما د. خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية قال فى مقاله في العدد هذا المهرجان الذى يأتى من عام لآخر ليجمعنا في رحاب دار الأوبرا هذا الصرح الثقافى العريق، لنستعيد جمال الماضى وتراثنا الفني العريق الذى لطالما كان جزءا من هويتنا وثقافتنا العربية، ووجودنا اليوم خير دليل على أهمية الموسيقة فى حياتنا.



العدد الأول من مجلة الموسيقى العربية بمناسبة مهرجان الموسيقى العربية



دار الأوبرا تصدر العدد الأول من مجلة الموسيقى العربية



حوار مع مدحت صالح في العدد الأول من مجلة الموسيقى العربية