الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق نحو 320 قذيفةع لى إسرائيل خلال يوم الغفران أقدس أعياد الشعب اليهودي

اعلن الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو 320 مقذوفا من لبنان على إسرائيل في يوم الغفران، أقدس الأعياد اليهودية الذي بدأ مساء الجمعة وانتهى ليل السبت.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، بانه "خلال يوم الغفران في نهاية الأسبوع، نحو 320 مقذوفا أطلقها حزب الله عبرت من لبنان إلى إسرائيل".