خلافهما لم ينتهِ.. تامر عاشور يرفض اعتذار حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم على هامش حفله الغنائي في دبي، علّق الفنان تامر عاشور على اعتذار الفنان حسام حبيب له، بعد الخلاف الذي نشب بينهما مؤخرًا. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لبرنامج ET بالعربي عبر إنستغرام، حيث تلقى تامر سؤالًا عن حسام حبيب، لكنه رفض الخوض في التفاصيل قائلاً: “لا خلينا في حاجة غير ده”.

عندما أشار أحد الصحفيين إلى أن حسام قد اعتذر، أنهى تامر عاشور الحديث قائلاً: “مش مقبول”.

يُذكر أن الخلاف بدأ عندما دافع تامر عاشور عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وأزماتها مع طليقها حسام حبيب، وهو ما دفع الأخير إلى توجيه انتقادات لتامر وتجاوزه بحقه.

لاحقًا، تراجع حسام حبيب عن تصريحاته، وقدم اعتذارًا غير مباشر عبر “ستوري” على إنستغرام، حيث وصف الفنان المقصود بـ”فنان محترم” دون ذكر اسمه، لكن الجمهور تكهن بأن المقصود هو تامر عاشور.