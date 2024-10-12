الأمير جورج يكشف عن مهنته المستقبلية وسط دهشة المتابعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن شغف الأمير جورج، الابن الأكبر للأمير ويليام وكيت ميدلتون، يتجه نحو مهنة غير متوقعة. رغم مشاركته في العديد من الأنشطة الملكية والرياضية مع والديه، أظهر الأمير الشاب البالغ من العمر 11 عاماً اهتماماً غير معتاد عندما زار مع والدته مقهى “ويفتون هول” في نورفولك. وأثناء عرض فرن البيتزا الذي يعمل بالحطب، أعرب جورج بحماس قائلاً: “هذا ما أريد أن أفعله عندما أكبر!”

ديزموند ماكارثي، مالك المقهى، وصف جورج بأنه “فتى لطيف”، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت ضمن رحلة مع أصدقائهم بسبب قرب ساندرينغهام.

البيتزا ليست المفضلة لدى جورج فقط؛ فوالديه وإخوته أيضاً يحبونها. في 2018، قالت كيت ميدلتون إن جورج وشقيقته تشارلوت يستمتعان بتحضير عجينة البيتزا. كما ظهر جورج في العام الماضي وهو يستمتع بقطعة بيتزا أثناء حضوره مباراة كريكيت مع والده.

الخبيرة الملكية ديبي فرانك أوضحت في حديث حصري أن الأمير جورج يتمتع بصفات ورثها عن والديه، مثل الحساسية والمسؤولية، مما يعكس نضجه العاطفي رغم صغر سنه.