الصحة العالمية: إغلاق 5 مستشفيات و100 مركز صحي في لبنان تضررت بالقصف الإسرائيلي

أعلنت منظمة الصحة العالمية إغلاق 5 مستشفيات و100 مركز للرعاية الصحية في لبنان تضررت بالقصف الإسرائيلي. واوضحت المنظمة إن هذه الانتهاكات تؤثر بشكل كبير على تقديم الرعاية الصحية في ظل الأوضاع المتدهورة. من جانبه، هدد الجيش الإسرائيلي باستهداف سيارات الإسعاف في جنوب لبنان بزعم "استخدامها في نقل مسلحي "حزب الله".

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