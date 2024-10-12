علامات مبكرة على ضعف القلب وخطر الإصابة بمرض السكري للأطفال

أظهرت بيانات أبحاث جديدة مثيرة للقلق أن الأطفال الذين يتناولون نظامًا غذائيًا مليئًا بالأطعمة فائقة المعالجة (UPFs) يظهرون علامات مبكرة على ضعف صحة القلب وعوامل خطر الإصابة بمرض السكري منذ سن مبكرة تصل إلى ثلاث سنوات. لقد تم ربط UPFs، والأطعمة التي تحتوي عادة على نسبة عالية من السكر والملح والدهون والمضافات الغذائية الصناعية مثل المواد الحافظة والمستحلبات، منذ فترة طويلة بالمشاكل الصحية لدى البالغين.

لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن الأطفال معرضون للخطر أيضًا بسبب هذه الوجبات التي أصبحت الدعامة الأساسية للوجبات الغذائية البريطانية.

وقارن الخبراء الإسبان المقاييس الصحية لما يقرب من 1500 طفل تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى ست سنوات، بالإضافة إلى تتبع مقدار نظامهم الغذائي الذي يتكون من الأطعمة المصنّعةU

ووجدوا أن الأطفال الذين تناولوا كميات كبيرة من الأطعمة المصنّعة كانوا أكثر عرضة للحصول على درجات أعلى في مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ومحيط خصر أكبر، ومستويات أعلى من الدهون، ودرجات أعلى من السكر في الدم، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل. جميع هذه القياسات الأربعة هي عوامل خطر لمرض السكري من النوع 2، وهي حالة السكر في الدم التي تؤثر في الغالب على البالغين في منتصف العمر وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والعمى.

ووجد الباحثون، الذين نشروا نتائجهم في مجلة Jama Network Open، أن الأطفال الذين تناولوا الكثير من UPFs لديهم مستويات أقل من الكولسترول HDL من أولئك الذين تناولوا الأطعمة الطازجة.

يُعرف HDL أيضًا باسم الكوليسترول "الجيد" لأنه معروف بأنه يساعد في حماية صحة القلب. وترتبط المستويات المنخفضة بتطور أمراض القلب التاجية.

وأضافوا أنه على الرغم من أن دراستهم كانت قائمة على الملاحظة، مما يعني أنهم لم يتمكنوا من ربط التغييرات الملحوظة مباشرة باستهلاك ، إلا أنها كانت معقولة. ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟ الأطعمة فائقة المعالجة غنية بالدهون المضافة والسكر والملح، وقليلة البروتين والألياف وتحتوي على ملونات صناعية ومحليات ومواد حافظة.

يغطي هذا المصطلح الأطعمة التي تحتوي على مكونات لا يضيفها الشخص عند الطهي في المنزل — مثل المواد الكيميائية والملونات والمواد الحافظة.

تعد الوجبات الجاهزة والآيس كريم والنقانق والدجاج المقلي والكاتشب من أفضل الأمثلة المحبوبة.

وهي تختلف عن الأطعمة المصنّعة، والتي تتم معالجتها لجعلها تدوم لفترة أطول أو لتعزيز مذاقها، مثل اللحوم المعالجة والجبن والخبز الطازج.

الأطعمة فائقة المعالجة، مثل النقانق والحبوب والبسكويت والمشروبات الغازية، هي تركيبات مصنوعة في معظمها أو كليًا من مواد مشتقة من الأطعمة والمواد المضافة.

أنها تحتوي على القليل أو لا تحتوي على أغذية غير معالجة أو ذات الحد الأدنى من المعالجة، مثل الفواكه والخضروات والبذور والبيض. وعادة ما تكون الأطعمة مليئة بالسكريات والزيوت والدهون والملح، بالإضافة إلى المواد المضافة، مثل المواد الحافظة ومضادات الأكسدة والمثبتات.

و غالبًا ما يتم تقديم الأطعمة فائقة المعالجة على أنها جاهزة للاستهلاك وذات مذاق جيد ورخيصة الثمن.

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