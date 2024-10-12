القهوة مصدرًا غنيًا بالكافيين وهو منبه طبيعي يعزز من يقظتك وتركيزك

تُعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، ويشربها الملايين يوميًا ليستمتعوا بمذاقها الرائع، ولكن إلى جانب طعمها المميز فتحتوي القهوة على فوائد صحية متعددة يمكن أن تعزز صحتك الجسدية والعقلية. وتُعتبر القهوة مصدرًا غنيًا بـ الكافيين، وهو منبه طبيعي يعزز من يقظتك وتركيزك، ويحفز الجهاز العصبي المركزي، مما يُحسن التركيز ويزيد من قدرتك على أداء المهام اليومية.

وتقدم لكم فوائد شرب القهوة لصحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما تم نشره بموقع «Medical News» الطبي.

فقد أظهرت دراسة حديثة أُجريت تحت إشراف البروفيسورة يوديتا سيمونا من مركز القلب والأوعية الدموية بجامعة سيملفايس الهنجارية، والمُعلنة على بوابة Medical News الإلكترونية، أن شرب ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على صحة القلب، وتُشير نتائج الدراسة إلى أن تناول ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الموت الناتج عن نوبات قلبية بنسبة تصل إلى 21%، كما وجدت الدراسة أن هذه العادة الصحية قد تقلل من خطر الموت بسبب أمراض القلب الأخرى بنسبة 17%.

وقد شارك في التجربة 468،000 شخص تصل أعمارهم إلى 56 عامًا، ولم يصيبوا بسكتات قلبية من قبل، وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

المجموعة الأولى: أشخاص لا يشربون القهوة بانتظام.

المجموعة الثانية: أشخاص يستهلكون ما بين نصف فنجان إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا.

المجموعة الثالثة: محبو القهوة الذين يتناولون أكثر من ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا.

وتمت متابعة المشاركين على مدى فترة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا، حيث قام الخبراء بدراسة تحاليلهم الصحية مع أخذ العديد من العوامل في الحسبان، مثل العمر، الوزن، وجود عادات ضارة، النشاط البدني، الوضع الاجتماعي والمالي، ونوعية الطعام.

وأظهرت الدراسة أهمية شرب القهوة بالنسبة لصحة القلب والأوعية الدموية، وقد تمثلت في التالي:

1- مضادات الأكسدة القوية:

القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في تقليل الالتهابات وحماية القلب من الأمراض، فهذه المركبات تساعد في محاربة الجذور الحرة التي قد تُسبب تلف خلايا القلب والأوعية الدموية.

2- تحسين صحة الأوعية الدموية:

الكافيين في القهوة يمكن أن يُحسن من تدفق الدم ويعزز من صحة الأوعية الدموية، مما يُقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.

3- تنظيم مستويات ضغط الدم:

شرب القهوة قد يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم، وهو عامل رئيسي في الوقاية من أمراض القلب، كما يُحسن من ضغط الدم بشكل مؤقت ويُساهم في الحماية من مشاكل القلب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القهوة الساخنة تساعد على تجدد نشاط الجسم والعقل

دراسة تؤكد أن تناول القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية إلى النصف