أحمد عز يدخل عالم المنصات لأول مرة بمسلسل كوميدي

حقق أحمد عز نجاحات عديدة على مدار مسيرته الفنية على مستوى السينما والدراما والمسرح، وعلم خبر أبيض أن عز يستعد لدخول عالم دراما المنصات لأول مرة في مسيرته، من خلال مسلسل جديد مكون من 10 حلقات، ومن نوعية الأعمال الكوميدية، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيل المسلسل.

آخر مسلسلات أحمد عز

يُذكر أن آخر أعمال أحمد عز الدرامية، كان مسلسل الاختيار 3، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2022، وقدمه في بطولة مشتركة مع أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وياسر جلال.

تفاصيل الاختيار 3

وتناول المسلسل ما شهدته مصر خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة لإخوان المسلمين إلى رأس السلطة، والأزمات التي لحقت بمصر في تلك الفترة التي سببت في حالة غضب شعبي على الجماعة والرئيس السابق محمد مرسي، والتي انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.

والعمل شارك في بطولته، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد بدير، محمد رياض، جمال سليمان، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكي، منى عبدالغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

إيرادات ولاد رزق 3 لـ أحمد عز

وفي السينما، مازال يُعرض حاليًا لـ أحمد عز في السينمات فيلم ولاد رزق 3، والذي يتصدر قائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما، وجمع حتى الآن 258 مليون جنيه.خدمات بث الأفلام على الإنترنت

قصة وأبطال ولاد رزق 3

الفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي، يستكمل قصة ولاد رزق، وهم أشقاء يعملون في السرقة والإجرام ولكنهم يقررون التوبة والعمل في مجالات أخرى مختلفة، قبل أن يقرروا العودة مجددًا إلى حياتهم القديمة لتنفيذ مهمة إجرامية جديدة وأخيرة بالنسبة لهم.

ويجسد أحمد عز خلال الأحداث دور رضا رزق وهو الأخ الأكبر بين ولاد رزق وقائد عملياتهم الإجرامية وهو صاحب معرض سيارات بالفيلم، فيما يظهر عمرو يوسف بشخصية ربيع رزق وهو ثاني أكبر الأشقاء بعد عز وصاحب كباريه في هذا الجزء ويعيش قصة حب مع أسماء جلال، أما آسر ياسين فيواصل تقديم شخصية الشايب التي سبق وقدمها في الجزء الثاني كضيف شرف.

ولاد رزق 3، يشارك في بطولته نخبة من النجوم بجانب أحمد عز، منهم عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، محمد لطفي، وأحمد الرافعي، مع ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، فيدرا، ورزان مغربي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أحمد عز يتعاقد علي مسرحية «بيت العز» في موسم الرياض

إيمان العاصي تكشف تفاصيل خلاف أحمد عز ونور الشريف