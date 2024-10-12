رئيس الأركان الأيرلندي اكد بان قصف القوات الإسرائيلية لموقع اليونيفيل في جنوب لبنان متعمد

اكد رئيس هيئة الأركان الأيرلندية شون كلانسي إن النيران الإسرائيلية التي أصابت موقعًا لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، بدت "متعمدة بالنظر إلى الظروف".

وأوضح كلانسي في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الأيرلندية، بان "إطلاق النار من دبابة على برج مراقبة وهو هدف صغير جدا لابد أن يكون متعمدا للغاية، هذه نيران مباشرة، ومن منظور عسكري، هذا ليس عملا عرضيا، بل هو عمل مباشر".

وذكر كلانسي إنه إذا تلقت قوات حفظ السلام أي معلومات للبحث عن مأوى "لكانت قد تصرفت" بسبب آليات الاتصال.

يذكر أن لدى أيرلندا 370 جنديا في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وأقر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بضرب قاعدة تابعة لليونيفيل، وقال إنه يبحث في الظروف المحيطة بالحادث.