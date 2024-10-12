شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ميداليات متنوعة حصيلة مصر فى مسابقة التتابع المختلط ببطولة العالم للترياثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز المنتخب المصري 8 ميداليات متنوعة في منافسات التتابع المختلط ببطولة العالم للترياثل، والتي أقيمت منافستها ظهر اليوم الجمعة.

وتقام منافسات بطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة ليزر-رن للبارالمبين في مصر خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري على شاطئ بورفؤاد.

وحصد لاعبو ولاعبات مصر أربع ميداليات ذهبية بالاضافة لثلاث ميداليات فضية وبرونزية وحيدة، والتي جاءت على النحو التالي:

مسابقة تحت 9 سنوات: حقق الزوجي المصري المكون من چودي مسعود وسهيل أبو عوف بالميدالية الذهبية.

مسابقة تحت 11 سنة: توج الزوجي المصري المكون رودينا عوض وعمرو عيسى بالميدالية الذهبية.

مسابقة تحت 13 سنة: حقق الزوجي المكون من هاجر محمد ومالك ابراهيم الميدالية الفضية.

مسابقة تحت 15 سنة: فاز الزوجي المصري فريدة خليل ويوسف محمد بالميدالية الفضية.

مسابقة تحت 17 سنة: فاز الزوجي المكون من شهد عبدربه ومحمد الجندي بالميدالية الذهبية.

مسابقة تحت 19 سنة: احرز الزوجي المكون من چنا سعيد ويوسف سيد الميدالية الفضية.

مرحلة الناشئين: توج الزوجي المكون من حبيبة رمضان ويوسف عامر بالميدالية الذهبية.

مرحلة ماسترز فوق 40 سنة: أحرز الثنائي المصري ريهام محمود وشريف سيد الميدالية البرونزية.

وتقام صباح السبت، نهائيات فردي رجال وسيدات للترياثل أصحاء وبارالمبين.

وحصد المنتخب المصري 18 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة العالم للبارا ليزر-رن، منها 9 ميداليات ذهبية و6 فضيات و3 برونزيات.

فيما نجح المنتخب المصري للبياثل في الحصول على 7 ميداليات متنوعة بمسابقة التتابع المختلط منها 2 ذهب و3 فضة و2 برونز.

وتشهد البطولة مشاركة 600 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة.