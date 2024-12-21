شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات تحميك من سرطان القولون والمستقيم والمعدة.. لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

سرطان القولون والمستقيم والمعدة كلها من أنواع السرطانات المقلقة، والتي تتطلب الحفاظ على صحتك والكشف المبكر عن الأعراض التي قد يسببها القولون أو المعدة أو غيرها فضلاً عن التزامك بنظام غذائي حياتي ورياضي جيد يقيك الإصابة بأغلب أنواع السرطانات.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فيمكن أن تساعد عادات الأكل الصحية والجيدة على الوقاية من أنواع معينة من السرطان، فقد تعمل بعض الأنظمة الغذائية على الوقاية من سرطان القولون والمعدة على سبيل المثال، وقال خبراء الصحة إنه لابد من توافر أنواع من الأطعمة يجب أن تكون في نظامنا الغذائي اليومي لتحسين الصحة العامة والوقاية من السرطانات ومنها:

الخضار غير النشوي الغني بالألياف والمعادن والفيتامينات مثل البطاطس والبازلاء والذرة كذلك الخرشوف والجزر والقرنبيط والكرفس والخيار والخس والسبانخ وكذلك البروكلي والملفوف والكرنب، كلها نوعيات من الخضروات تؤخر من شيخوخة الجسم وتحافظ عليه في وقاية تامة من السرطانات والأورام.

الفواكه الملونة الصحية الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تؤخر شيخوخة الجسم والخلايا وضد تأكسد الخلايا نظرا لاحتوائه على مواد كيميائية نباتية صحية للغاية يحتاجها الجسم والجهاز الهضمي والقولون من هذه الفواكه التوت والشمام والبرتقال والكمثرى والمانجو والتفاح

الأسماك الصحية التي لا شك يحافظ الكثير على تناولها نظرا لأحماضها الدهنية الصحية التي تحتوي على كميات عالية منها فضلا عن الاوميجا 3 ومضادات الأكسدة وتعمل على تقليل التهابات الجسم المزمن، فضلا عن قدرتها على تجديد خلايا الجسم وتحسين سلامته، مثل أسماك السردين والسلمون والتونه وغيرها.

البقوليات مصدر هام للبروتين والألياف وفيتامين ب وهـ، كما أنها تعزز من الصحة العامة والمناعة من أهم هذه البقوليات العدس والفاصوليا السوداء والحمراء واللوبيا وفول الصويا كما أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف الأساسية والصحية مثل الأرز البني الصحي والشعير والكينوا وغيرها.

لابد أيضًا من الاهتمام بتناول اللحوم البيضاء بكميات معتدلة لأنها ضرورية لإمداد الجسم بالبروتين مثل الدجاج منزوع الجلد،هذه النوعيات من اللحوم البيضاء تحافظ على القولون وتبعد خطر اصابته بالسرطان