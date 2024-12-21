شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: شائعات الإخوان المستمرة تهدف إلى زعزعة استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن شائعات جماعة الإخوان المستمرة ضد مصر تأتي في إطار مخطط لتشويه صورة الدولة وزعزعة استقرارها الداخلي والخارجي.

وأوضح ربيع في تصريحاته أن الإخوان، الذين خرجوا من المشهد السياسي عقب ثورة 30 يونيو 2013، يستخدمون وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية لنشر أكاذيب وتضليل الرأي العام بهدف خلق حالة من الفوضى والاحتقان.

وأضاف ربيع، أن هذه الحملات لا تقتصر على التشويش على الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات الأمن والتنمية، بل تمتد إلى نشر معلومات مغلوطة تتعلق بالاقتصاد وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذه المحاولات تتزامن مع تحديات دولية وإقليمية تهدف إلى إضعاف مصر وإعاقة تقدمها.

وأكد ربيع، أن الشعب المصري واعٍ تمامًا لهذه الحملات المشبوهة، مشددًا على أن وسائل الإعلام المصرية والجهات المعنية تعمل بشكل مستمر للتصدي لهذه الشائعات وكشف حقيقتها أمام الرأي العام المحلي والدولي. وأكد على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات التأثير على تماسك المجتمع المصري.

وشدد ربيع، على ضرورة تكثيف الوعي لدى الشباب المصري والتأكد من مصادر الأخبار قبل تصديقها أو نشرها، محذرًا من تأثير الشائعات على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.