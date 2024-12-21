شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يؤكد عزم الحكومة إجراء انتخابات مباشرة في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود أن الحكومة الصومالية عازمة على إجراء انتخابات مباشرة في البلاد، داعياً عناصر الشرطة إلى الاستعداد لتأمين عملية الانتخابات التي ستشهدها البلاد بعد 56 عاماً.



جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت، في مناسبة إحياء الذكرى الـ81 لتأسيس قوات الشرطة الوطنية الصومالية بأكاديمية اللواء كاهيي بالعاصمة مقديشيو، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).



وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي (الشعب والشيوخ)، في جلسة مشتركة في نوفمبر الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية في الصومال، حيث صوت لصالح المصادقة على القانون 169 نائباً، فيما رفضه نائبان وامتنع عن التصويت نائب واحدـ ويعد مشروع قانون الانتخابات الوطنية هاما لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد.



يشار إلى أن آخر انتخابات مباشرة في الصومال أجريت عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، حيث ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد.