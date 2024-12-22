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وأكدت الكلية ضرورة استلام جميع الطلاب البطافة الذكية "الفيزا" قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

نشرت كلية الاداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على منصة فيس بوك جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل أقسام الكلية نظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024/2025.

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات نظام الساعات المعتمدة لجميع أقسام كلية الآداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية