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جدول امتحانات نظام الساعات المعتمدة لجميع أقسام كلية الآداب عين شمس

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات نظام الساعات المعتمدة لجميع أقسام كلية الآداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد صبحي - سارة وائل

السبت، 21 ديسمبر 2024 09:36 م

نشرت كلية الاداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على منصة فيس بوك جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل أقسام الكلية نظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024/2025.


وأكدت الكلية ضرورة استلام جميع الطلاب البطافة الذكية "الفيزا" قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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