وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: ايران تحظر أجهزة النداء واللاسلكي على رحلاتها الجوية بعد تفجيرات لبنان

حظرت إيران استخدام أجهزة النداء واللاسلكي على جميع الرحلات الجوية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "ايسنا"، بعد أسابيع من تفجيرات دامية طالت هذه الأجهزة في لبنان ونُسبت إلى إسرائيل.

ونقلت "ايسنا" عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو قوله "يمنع دخول أي جهاز اتصال إلكتروني باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة الطائرة سواء كان برفقة ركاب أو شحنة غير مصحوبة".

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تفجير أجهزة نداء واتصال يستخدمها حزب الله في لبنان.

وفي وقت سابق هذا الشهر، حظرت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي أيضا استخدام أجهزة النداء واللاسلكي على متن طائراتها.