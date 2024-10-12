اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات الإنذار دوت مجددا في كريات شمونة ومحيطها في إصبع الجليل. ولفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى ان صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان في الجنوب.

كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة ومحيطها في إصبع الجليل وعسقلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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