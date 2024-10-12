شكرا لبحثكم عن خبر السعودية، تضبط ثلاث نساء، إحداهن يمنية الجنسية، بتهمة التسول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات الأمنية السعودية، ضبط ثلاث نساء، إحداهن يمنية الجنسية، بتهمة ارتكاب مخالفة التسول. وقال بيان رسمي، إن دوريات الأمن بمنطقة عسير ضبطت امرأة من الجنسية السورية تقوم بالتسول بطريقة غير مباشرة تحت غطاء بيع علب الماء. كما تم ضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول بطريقة مباشرة أمام أحد المساجد، بينما تم ضبط امرأة من الجنسية السورية تتسول بطريقة مباشرة أمام أحد المحلات التجارية.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية، تضبط ثلاث نساء، إحداهن يمنية الجنسية، بتهمة التسول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.