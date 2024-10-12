شكرا لبحثكم عن خبر بريطانيا تحذر رعاياها من السفر الى اليمن بما في ذلك سقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية كافة مواطني المملكة المتحدة بعدم السفر إلى اليمن ، وطالبت كل مواطن بريطاني موجود حاليًا في اليمن على المغادرة فورًا، بما في ذلك جزيرة سقطرى حسب ما ذكره موقع express البريطاني.

وأضاف الموقع البريطاني "على الرغم من إرشادات السفر الأجنبية التي تحث على عدم السفر إلى اليمن، تعتبر الجزيرة إلى حد كبير وجهة آمنة للسياح من قبل منظمي الرحلات السياحية الخبراء وتتمتع الجزيرة بمعدل جريمة منخفض بشكل ملحوظ".

وقال "غالبًا ما تُعتبر اليمن، إلى جانب الصومال وأفغانستان، واحدة من أخطر البلدان في العالم".

وتابع "مع ذلك، نظرًا لبعدها (سقطرى) عن البر الرئيسي لليمن، تعتبر شركات السفر جزيرة سقطرى بعيدة عن الصراع".

وأردف "نظرًا لنصائح السفر الحالية، وقلة توفر الرحلات الجوية وموقعها النائي، فإن جزيرة سقطرى بها عدد قليل جدًا من السياح، ويقال إن الحد الأقصى لعدد السياح يقتصر على 150 سائحًا في الأسبوع".

وطبقا للتقرير فإنه من الصعب العثور على شركة تأمين سفر على استعداد لتغطية رحلة إلى المنطقة، وبسبب جدول الرحلات المحدود، قد يضطر السائحون إلى أن يكونوا أكثر مرونة فيما يتعلق بتواريخ سفرهم.

وأشار إلى أن شركة Socotra Island Expeditions السياحية تصنف الأرخبيل بأنه "بيئة أمنية حميدة" لم تشهد أي أعمال عنف تجاه الأجانب في السنوات الأخيرة.

وبحسب الموقع البريطاني فإنه سيُطلب من الباحثين عن المغامرة تأمين تأشيرة مناسبة للسفر قبل الوصول، ومع ذلك، يمكن لمعظم وكلاء السفر دعم السائحين خلال الإجراء، بالإضافة إلى تحديد أفضل طرق السفر والمواسم.

وصنفت اليونسكو جزيرة سقطرى كموقع ذي أهمية عالمية بسبب تنوعها البيولوجي، حيث لا يوجد ما يقرب من 40 في المائة من أنواع النباتات الموجودة بها في أي مكان آخر في العالم.

تقع أرخبيل سقطرى على بعد 200 ميل من ساحل البر الرئيسي لليمن، وتعتبر وجهة مغامرة فريدة من نوعها موطنًا للنباتات والحياة البرية التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في العالم.

تقع جزيرة سقطرى، وهي الأكبر من بين الجزر الأربع والجزيرتين الصغيرتين في المنطقة، على ضفاف المرجان في المحيط الهندي.