سكان القطيع بكريتر ينفذون وقفة احتجاجية تطالب بتوفير مياه الشرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - العشرات من أبناء حي القطيع ينفذون وقفة احتجاجية تنديدا بسوء ضخ المياه في المنطقة

عدن / وعد امان

نفذ العشرات من أبناء حي القطيع في مدينة كريتر صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية تنديدا بسوء ضخ المياه الى الحي منذ أكثر من شهر

ووجه المحتجون مطالبهم إلى محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، بعد ان نفذ صبرهم وهم يطالبون مدير مؤسسة المياه بعدن الأخ محمد باخبيرة ومدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي

وعبّر المحتجون عن غضبهم من عدم رد مدير عام مؤسسة المياه بعدن الأخ محمد باخبيرة، لمطالبهم، مشيرين إلى ان عدم تجاوب باخبيرة أدى إلى تصعيد مطالبهم لمحافظ العاصمة عدن، موضحين بأنهم سيستمرون بتنفيذ الوقفات الاحتجاجية في حال عدم تجاوب السلطة المحلية لمطالبهم، مؤكدين انهم سينفذون الوقفة أمام مبنى مكتب المحافظ

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تطالب السلطة المحلية بوضع حلول جذرية لانقطاع المياه في حي القطيع.

الجدير بالذكر أن القطيع أصبحت من أكثر المناطق في مدينة كريتر تضررا من انقطاع المياه، بعد ان كانت اكثر المناطق ارتياحا من خدمة ضخ المياه في عاصمة العاصمة عدن كريتر.