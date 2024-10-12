شكرا لبحثكم عن خبر عرض دبابات T62 للبيع في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عرض مجهولون على مواقع متخصصة بالبيع الالكتروني على فيس بوم ٣ دبابات عسكرية للبيع في واقعة غريبة وعجيبة . وتظهر احدى صور الدبابات وجودها بمحافظة شبوة يحسب بعض الدلائل لكنهم لم يشيروا الى موقعها . وقال الشخص الذي عرضها للبيع انها تتواجد في شبوة. وقال الاعلان ان الدبابات نوعية روسية وان الواحدة منها معروضة ب ٢٠٠ الف ريال سعودي. وجاء في نص الاعلان :" معنا ثلاث دبابات T62 للبيع وسعر الدبابه ب 200 الف ريال سعودي للتواصل 778119454 وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها عرض دبابات عسكرية للبيع في عدن .

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