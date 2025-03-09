شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تعلن عن وصول شحنة وقود وجه بها رئيس المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تُعلن المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن وصول سفينة تحمل 11,500 طن من مادة الديزل إلى ميناء الزيت بمديرية البريقة، وتجري حاليًا الفحوصات الروتينية اللازمة تمهيدًا للبدء بتزويد محطات توليد الكهرباء بهذه الكميات، كما من المقرر أن تصل خلال الأيام القادمة شحنة أخرى من مادة المازوت المخصص لمحطتي المنصورة والحسوة.

وتوضح المؤسسة أن هذه الشحنة تأتي تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، بهدف توفير كميات من الوقود لمحطات الكهرباء، بما يضمن استقرار الخدمة خلال شهر رمضان المبارك

وتُثمن المؤسسة عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها اللواء عيدروس الزُبيدي والجهات المعنية، مؤكدًة استمرارها في بذل المزيد من الجهود لتحسين قدرات التوليد الكهربائي وتخفيف معاناة المواطنين خلال الشهر الفضيل.

اعلام كهرباء عدن