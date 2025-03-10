شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس رشاد العليمي يصل إلى عدن قادمًا من الرياض والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
عدن :
وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمًا من الرياض، في إطار مهامه الرئاسية.
وكان في استقباله بمطار عدن الدولي عدد من المسؤولين في الحكومة، بالإضافة إلى قيادات عسكرية وأمنية.
ومن المتوقع أن يعقد الرئيس العليمي لقاءات مع المسؤولين في الدولة لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.
( عدن الغد )
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