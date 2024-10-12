شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: يحسب لحسام حسن ضم لاعبي الأولمبي وأتمني تواجد حسام عبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وائل جمعة نجم المنتخب الوطني الأسبق، على فوز منتخب مصر على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: "يحسب لحسام حسن أنه منح الفرصة للاعبين الشباب مثل أحمد عيد وإبراهيم عادل ومحمود صابر، لأن هذا يسمح بتلاحم الأجيال".

وواصل صخرة دفاع منتخب مصر الأسبق: "المنتخب يحتاج لحسام عبد المجيد مدافع الزمالك، لأنه لاعب بقيمة وامكانيات كبيرة ولابد من تواجده في المعسكرات المقبلة، لأنه قدم مباراة كبيرة في السوبر الأفريقي أمام الأهلي".

وأكمل: ""سيطرة شكلية للمنتخب المصري دون خطورة حقيقية أو خلق الفرص، وهذا يعود لاختيارات حسام حسن وطريقة لعب موريتانيا، لأنها تلعب بطريقة منظمة ولديها ثنائي هجومي قوي، حيث يعتمدون على المرتدات، ولولا مروان عطية، لكان منتخب مصر سيعاني".

وأكمل:" نلعب كرات طولية بدون هدف، ولم نكن نتوقع الأداء الدفاعي الجيد والمنظم لموريتانيا وخطورة عمر مرموش تكمن في كونه يأتي بالكرة ولديه مساحة، لكن خطورته هو وصلاح معدومة لأن مدرب المنتخب حسام حسن سلّمهما لموريتانيا في المساحات الضيقة".

واختتم: "ينقصنا لاعب في وسط الملعب يجيد التمريرات البينية التي كان قادرًا على تنفيذها إمام عاشور وناصر ماهر".

جاء هدف المنتخب الأول عن طريق محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين ابعدها دفاع موريتانيا بشكل خاطيء قابلها تريزيجيه بتسديدة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار قابلها محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.