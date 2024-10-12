شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بمشاركة ثنائى الفريق فى فوز المنتخب على موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك بمشاركة ثنائى القلعة البيضاء أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر في فوز المنتخب الوطنى على موريتانيا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لثنائى الزمالك عبر "فيس بوك" وعلقت: "ثنائى الزمالك أحمد زيزو وناصر ماهر يشاركان في فوز منتخبنا على موريتانيا".

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

جاء هدف المنتخب الأول عن طريق محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين ابعدها دفاع موريتانيا بشكل خاطيء قابلها تريزيجيه بتسديدة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار قابلها محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.