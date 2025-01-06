حمدان بن زايد: مهرجان ليوا الدولي نسخة استثنائية عنوانها التميز والإبداع

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن مهرجان ليوا الدولي 2025، بفعالياته الرياضية والتراثية والترفيهية، سجل نسخة استثنائية، عنوانها التميز والإبداع.

وقدم سموه الشكر لزوار المهرجان، واللجنة المنظمة، ولكل من ساهم في نجاحه.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «بنجاح كبير وحضور واسع، يختتم مهرجان ليوا الدولي 2025، فعالياته الرياضية والتراثية والترفيهية». وتابع سموه: «نسخة استثنائية، عنوانها التميز والإبداع.. شكراً لزوار المهرجان، واللجنة المنظمة، ولكل من ساهم في نجاح المهرجان الذي بات وجهة عشاق الرياضة محلياً ودولياً».