غياب محمد منير عن تكريمه بـ"الموسيقى العربية"

فوجئ الحاضرون في حفل افتتاح الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم مساء أمس (الجمعة) بدار الأوبرا المصرية بغياب الفنان محمد منير عن حضور حفل تكريمه الذي أعلنه المهرجان تقديرًا لمسيرته الفنية التي امتدت لعقود وأثرت الأغنية المصرية والعربية بأعمال مميزة جمعت بين التراث المصري والموسيقى العالمية.

وعلمت "لها" أن سبب غياب محمد منير عن تكريمه في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، هو تواجده خارج البلاد في رحلة علاجية والتي بدأها قبل فترة، وذلك لعمل فحوصات طبية شاملة، بعد الوعكة الصحية الأخيرة.

وتسلم الموسيقار فتحي سلامة، الدرع التكريمي نيابة عن محمد منير، وألقى كلمة أعرب فيها عن تشرُّفه بتسلم التكريم بالنيابة عن الكينغ، مؤكدًا أن غيابه جاء لأسباب شخصية، وأنه يوجه تحية كبيرة لجمهوره ولإدارة المهرجان.

من ناحية أخرى، يشهد المهرجان تكريم اسم الفنان الراحل أحمد الحجار، الذي كان أحد أبرز الأصوات التي تركت بصمة في عالم الطرب، ويحتفي أيضًا بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي أثرى المكتبة الموسيقية العربية بألحانه المميزة التي وصلت إلى قلوب الملايين، ويشمل التكريم أسماء بارزة مثل الفنان المغربي فؤاد زبادي، والموسيقار اللبناني زياد الرحباني.

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