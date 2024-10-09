شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم تنقل مباراتى مصر مواليد 2007 و2008 أمام روسيا اليوم.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة أون تايم سبورتس مواعيد إذاعة مباراتى منتخب مصر مواليد 2007 و2008 مع روسيا فى نفس المرحلة السنية اليوم الأربعاء.

وتقام مباراة منتخب مصر 2007 مع روسيا فى تمام الرابعة عصرا، بينما تقام مباراة منتخب مصر 2008 مع روسيا فى السابعة مساء، كما تنقل القناة مباراة الاتحاد السكندرى مع الوحدة الإماراتى في التاسعة والنصف مساء في إطار ربع نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة "رجال".



مصر وروسيا

واختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، تحضيراته لمواجهة نظيره الروسى فى ثان مباريات الدورة الودية التى تحتضنها الإسكندرية بمشاركات منتخبى مصر وروسيا والكويت.

وحسم التعادل الإيجابى 1-1 نتيجة مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008، ونظيره الكويتى وديا، فى المباراة التى جمعتهما الإثنين الماضى باستاد الإسكندرية، فى إطار برنامج الاعداد لـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا نوفمبر المقبل.

ويشارك فى الدورة منتخبات الكويت وروسيا 2007 و2008، وتقام فى الفترة من 7 حتى 13 أكتوبر الجارى.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدى مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامى عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزى مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوى علاج طبيعى، والدكتور مجدى وكوك أخصائى تأهيل، ود علاء الجوهرى مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات